Hande Erçel hayranlarını sevindirecek müjde!

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinden sonra dinlenmek istediğini ve eğitimine devam etmeyi amaçladığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise söylediği sözlerle hayranlarını sevindirdi.

“Okuduğum projeler var”

Yeni projeler için görüşmelere başladığını söyleyen Erçel, “Okuduğum projeler var ama net bir şey yok” dedi. Hem dijital platform hem televizyonda olabileceğini ifade eden güzel oyuncu, iyi bir proje ile karşılaşması durumunda kameraların karşısına tekrar geçeceği müjdesini verdi. Muhabirlerin projelerin ne zaman netleşeceğiyle ilgili sorusunu da, “İnşallah en kısa zamanda” sözleriyle cevapladı.