Hande Erçel, Demet Özdemir ve Yılmaz Erdoğan’ın dijital platforma çekmek için planladıkları projeleri, ‘azami bütçe aşımı’ gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bir dijital platformun marka yüzü olan ünlü isimlerin merakla beklenen projeleri iptal oldu.

Platformda ‘Organize İşler’ isimli bir dizi çekecek olan Erdoğan, proje için Esra Bilgiç ve Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşmıştı.

Özdemir ise ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hande Erçel’in de ‘Deniz Kızı’ dizisiyle sete çıkması planlanmıştı. Fakat platform, global bütçe onayıyla ilgili tüm dünyayı kapsayan bir yapılanmaya girdiği için her 3 projeyi de rafa kaldırdı.