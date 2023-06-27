Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel, önceki gün bir etkinlikte boy gösterdi.

Birçok projede yer alan ve kazancını gayrimenkul ve zeytinlik alarak değerlendirdiği ileri sürülen oyuncu Hande Erçel, ayaküstü sohbet ettiği bir muhabirin “Siz bu kadar yatırımı ne yapıyorsunuz, nereye yatırıyorsunuz?” sorusunu duyunca utancından en diyeceğini bilemedi. Şaşkınlığı yüzüne yansıyan oyuncu “Allah aşkına soruya bak” diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.