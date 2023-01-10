Sevilen oyuncu Hande Erçel, 3 yıl önce kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel’in gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabında kaybettiği annesinin deniz kenarında çekilen gençlik fotoğrafını paylaşan Erçel, takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu, annesinin sık sık paylaştığı fotoğraflara bir yenisini ekleyerek altına “Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim Annecim” notunu düştü. 29 yaşındaki ünlü ismin duygulandıran bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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