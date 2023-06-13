Hande Erçel bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncunun, iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı doludizgin devam ediyor. Erçel, geçen yıl afla okuduğu okula ve öğrenciliğe geri döndü.

Hande Erçel, 10 yıl önce kazandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ndeki kaydını oynadığı diziler yüzünden dondurmuştu.

29 yaşındaki Erçel, geçen yıl afla okula geri döndü. Okula başlamanın çok iyi geldiğini söyleyen Erçel “18 yaşıma geri döndüm. Öğrenciliğim hiçbir zaman bitmesin istiyorum” dedi.