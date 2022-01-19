Başarılı oyuncu Hande Doğandemir cep telefonu kılıfına oyuncu Onur Tuna’nın fotoğrafını koyunca aşk dedikoduları yayılmış, ikili sosyal medyada birbirlerine kalpli yorumlar yazarak ilişkilerini ilan etmişti. Doğandemir geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de kız arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi.

Bir arkadaşıyla yemek yiyen oyuncu, çıkışta “Onur Tuna ile ilişkiniz hayırlı olsun” diyen muhabirlere “Çok teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi. Doğandemir, “Telefon kılıfınızdan fotoğrafı kaldırdınız mı?” sorusu üzerine de gülümseyerek “Hayır kaldırmadım, duruyor” dedi.

Mutluluğu gözünden belli olan Hande Doğandemir bu şekilde ilişkilerini onaylamış oldu.

İşte o anlar: