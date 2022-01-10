Oyuncular Hande Doğandemir ve Onur Tuna’nın bir süredir sevgili oldukları iddia edildi. Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin ilişkileri bir süre sonra aşka dönüştü.

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre; Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan Hande Doğandemir ile Onur Tuna’nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede ilişkiye dönüştü.

Yaklaşık iki haftadır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililerin, çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor. İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir’de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da söyleniyor.

Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken Doğandemir’in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı. Telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildi.