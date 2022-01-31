Güzel oyuncu Hande Doğandemir ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki canlandırdığı rolünden dolayı dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B’nin kendisine kafayı taktığını söyledi.

Katıldığı bir youtube röportajında Hande Doğandemir, “Game of Thrones” dizisinin sosyal medya hesabından kendisine yönelik yapılan paylaşım hatırlatıldı.

Hande Doğandemir, “Rol geliyor diye sevindin mi?” sorusuna şu yanıtı verdi, “Ortalığı karıştıracak bir rol girecekse o benimdir dedim.”

‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı

Doğandemir, Cardi B’nin ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde oynadığı role kafayı taktığını söyledi.

Cardi B’nin kendisi için Twitter’da linç kampanyası başlattığını söyleyen Hande Doğandemir, ünlü şarkıcının kendisini Twitter’da sıkıştırdığını söyledi: “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.”