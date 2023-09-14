Filenin Sultanları’nda smaçör pozisyonunda oynayan Hande Baladın’ı “Seni diri diri yakacağım” sözleriyle tehdit eden Mustafa N’nin serbest bırakılması üzerine spor kulübü, Baladın’a gelen tehdit mesajlarından ardından endişe duyduklarını ve çalışma hürriyetlerinin kısıtlandığını söyleyerek savcılığa şikâyette bulundu.

Dilekçede N.’nin paylaşımları ile “Asit atacağım, diri diri yakacağım. Arabanı tararım” ifadelerinin saldırgan bir tutum sergilediği belirtildi. Ayrıca N.’nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü ve şirket çalışanlarının hürriyetini etkilediği vurgulandı.

Milli voleybolcunun antrenmanlarda da endişe ve korku duyduğu belirtilerek Mustafa N hakkında, “Tehdit” ve “İş ve çalışma hürriyeti ihlal” suçlarından cezalandırılmasını talep edildi. Savcılık soruşturma başlattı.