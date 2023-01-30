Farah Zeynep Abdullah‘ın Bihter, Boran Kuzum‘un Behlül, Hande Ataizi‘nin ise Firdevs’e hayat vereceği Aşk-ı Memnu‘nun film uyarlaması ‘Bihter’ konuşulmaya devam ediyor.

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından diziye uyarlanan 2008 yılında Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Nebahat Çehre gibi başarılı isimlerle izlediğimiz Aşk-ı Memnu, film uyarlamasıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mart ortasında çekimlerinin başlaması planlanan filmin Nihal’ine Helin Kandemir hayat veriyorken Matmazel’i ise Ebru Özkan canlandıracak.

Geçtiğimiz akşam tiyatro çıkışı basın mensuplarına konuşan Aşk-ı Memnu’nun yeni Firdevs’i Hande Ataizi, “Aşk-ı Memnu’da Firdevs karakterini canlandıracağım. Bu projede olmaktan dolayı heyecanlıyım. Dizi çekmiyoruz, film yapıyoruz. 1920’lerde geçen bir film. Farklı bir anlatım olacak” açıklamasında bulundu.

Farah Zeynep Abdullah mı Beren Saat mi sorusunu ise Ataizi, “Bir tanesi dizi, diğeri sinema filmi. Ama benim en beğendiğim kadın oyuncu Farah Zeynep Abdullah diyebilirim. Onunla karşılıklı oynamaktan çok keyif alacağımı hissediyorum” şeklinde cevapladı.

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