Ünlü oyuncu Hande Ataizi, geçtiğimiz gün annesini ziyarete giderken kameralara takıldı. Annesinin Kalamış’tan Nişantaşı’na taşındığını söyleyen Ataizi, “Şimdi komşu olduk. Ben de muhabbete geldim” dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ve Şanlıurfa’daki Sel felaketlerinden bahseden oyuncu, son yıllarda dünyanın dengesinin değiştiğini şu sözlerle belirtti:

“Sadece deprem değil, son olarak sel felaketi. Artık yani her şey üst üste geldi. Herkesin psikolojisi ne kadar iyiyse benimki de o kadar yani. Eskisi gibi eğlenceli bir hayat dönemi yok. İşimize gidiyoruz arada arkadaşlarımızla iki yemek o kadar.”

Olası Marmara depremi için herkes gibi kendisinin de tedirgin olduğunu söyleyen Hande Ataizi, bunu sebep göstererek oturduğu apartmandaki ev sahipleri ile binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirdiklerini şu sözlerle ifade etti:

“Tabii insan ister istemez tedirgin oluyor. Biz de apartmanı kontrol ettirdik. Neyse Allah’tan bir şey çıkmadı. Annemin oturduğu apartman dairesi de sağlam çıktı. O anlamda içim rahat ama artık evde olacağımız da garanti değil.”

49 yaşındaki oyuncu, sinema filmi yapılacak ‘Aşk-ı Memnu’nun çekimlere başladığını ve yapımda hayat vereceği ‘Firdevs’ karakterinin çok sevdiğini söyledi. Öncesinde aynı karakteri canlandıran Nebahat Çehre ile performansının karşılaştırılacağının söylenmesi üzerine Ataizi, “Güzel gidiyor çekimler. Çok değişik karakter oldu benimki. Karakteri sevdim. Filmdeki orijinal dönemi çekmek zor, ona uygun tavır vaziyet olması lazım. Tabii herkesin kendi yorumu. Bir de yaş grupları farklı. Benim oynadığım Firdevs 45 yaşında. Değişik güzel bir karakter oldu” diyerek yanıt verdi.