2012 yılında dünyaevine giren Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile Hande Ataizi, 2014 yılında oğulları Aslan Leon’u kucaklarına almıştı. Çift, 2018 yılında boşanmıştı. Güzel oyuncu, uzun süredir kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor.

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’te görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti. Dinç Aydoğdu, erken saate geldikleri beach’in iskelesinden yalnız başına serin sulara daldı. Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı. Oyuncunun denize girmeden iskelenin üzerinde açma germe yapması objektiflere böyle yansıdı.

1 of 3 - +