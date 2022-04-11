Ünlü manken Ebru Şallı’nın, eşi Uğur Akkuş’tan boşanacağı iddiası sonrası ikilinin evliliklerine tam gaz devam etmesi, gündem olmuştu. Ancak evliliklerine tam gaz devam eden ikili, şu sıralar çocuk düşünmeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı’ya ilk transfer yapıldı. Sonucu heyecanla beklemeye başlayan Şallı ve eşi Uğur Akkuş, saat 16.00’da girdikleri hastaneden akşam 22.00’da çıkarken yaşadıkları olayla gerildi. İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı.