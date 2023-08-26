Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık sevgilisi Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturdu. Nikahın ardından hamile olduğunu müjdeleyen Mola, bir erkek bebek beklediğini açıklamış ve hamilelik pozlarını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Şu anda 7 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, kırmızı etek ve bluzdan oluşan kombiniyle peş peşe verdiği pozları Instagram hesabından “Beni hatırladın mı?” notuyla paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımına birçok ünlü isimden nazar boncuğu emojili yorumlar geldi.

İşte Ezgi Mola’nın hamilelik kareleri…