Elon Musk, iş hayatı kadar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformu Twitter’ın önce bir kısmını satın alan, daha sonra da tamamını satın almak istediğini açıklayan Musk, şimdi yine yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

50 yaşındaki ünlü milyarder, satın almak istediği Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla kendisi gibi bir milyarder olan Microsoft kurucusu Bill Gates’e adeta diss attı. Bunun yanı sıra Musk, tweet’in devamında da Twitter’ın içerik yönetimine gönderme yapmayı ihmâl etmedi.

Elon Musk, Twitter üzerinden dünyanın en zengin dördüncü insanı Bill Gates’e yönelik bir paylaşım yaptı. Musk, Bill Gates’in göbeğine dikkat çektiği fotoğrafın yanına Apple’ın tartışma yaratan ‘hamile erkek’ emojisini koyarak Microsoft kurucusu ile dalga geçti.

Musk, bu fotoğrafın üstüne “Eğer hızlıca ereksiyonunuzu kaybetmek istiyorsanız” ifadelerini ekledi. Birçok insan Musk’ın paylaşımını eleştirirken bazıları da komik buldu.