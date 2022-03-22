Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel geçtiğimiz hafta boşandı. Alkan, eski eşine New York’te ev bir de otomobil bıraktı.

Hürriyet’ten Orkun Ün’ün haberine göre, Hamdi Alkan’ın boşanma protokolü gereği Selen Görgüzel’e New York’taki evi ile lüks otomobilini verdiği yazıldı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil, 2005 model bir Peugeot 206.

Anlaşmalı boşandılar

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz cuma günü resmi olarak sonlandırdı. İki ünlü isim anlaşmalı boşandı. Hazırlanan boşanma protokolüne imza atarak sorunsuz şekilde bitirdiler ilişkilerini.

Değeri 90 bin lira

Hamdi Alkan, boşandığı eşine bir ev ve bir araba verdi. Hafta sonu çıkan haberlerde ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’ verdiği yazıyordu. Oysa bahsi geçen araba; 2005 model bir Peugeot 206. Günümüzdeki maddi değeri 90 bin lira.

Ev ve araba verdi, nafaka ödemeyecek

Mahkeme, protokol gereği, Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.