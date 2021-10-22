Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsız şoku!

Hamdi Alkan’ın eşi şarkıcı Selen Görgüzel Nişantaşı’nda alışveriş yaparken hırsızlar tarafından cep telefonu çalındı. Hırsızlar görgüzel’in telefonunu açarak banka hesaplarına girmeye çalıştı.

Yabancı uyruklu bir kadın

Telefonunu hırsızlara kaptıran Selen Görgüzel yaşanan hırsızlıkla ilgili, elinde torbalarla dükkandan çıktığı sırada telefonunun çalındığını fark etti. Telefonu çalan kişinin ayakkabı deneyen yabancı uyruklu bir kadın olduğundan şüphelenen Görgüzel, “Bu tamamen vicdansızlık. Sen benim malımı çalıyorsun, emeğimi çalıyorsun, gözyaşıyla birinin canını acıtarak huzurlu bir şey yaşayamazsın. O lokmayı huzurla yiyemezsin” dedi.

Telefon Dolapdere’den sinyal verdi

Telefonun sinyalini kızının takip ettiğini söylen Görgüzel, telefonun sinyalinin son olarak Dolapdere’den geldiğini tespit ettiklerini belirtti. Telefonunu mobil dijital bir işyeri gibi kullanan Görgüzel telefonunun bir an önce bulunmasını istiyor, kadınları alışveriş yaparken dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.