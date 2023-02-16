Ünlü oyuncu ve sinema yapımcısı Hamdi Alkan’ın, geçtiğimiz sene felç geçirdiğini ve alzheimer hastalığına yakalandığını ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Hilva Alkan’ın vefat haberini Instagram hesabından annesiyle birlikte çektirdiği bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajda, “Anneme veda… Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki… Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü… Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak, şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Şehirler yıkılır, zamanla yenileri inşa edilir ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız, inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları, bin yılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle, sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu…” ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan‘ın duygusal paylaşımına, takipçileri ve meslektaşlarından başsağlığı mesajları geldi.

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