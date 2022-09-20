6 ay önce 8 yıllık eşi Selen Görgüzel‘den boşanan ünlü yönetmen Hamdi Alkan, özel hayatıyla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu. Dördüncü evliliği istemediğini dile getiren Alkan, “Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Hamdi Alkan, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında dünya evine girdiği şarkıcı Selen Görgüzel ile tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra sessiz kalmayı tercih eden Alkan, 360 TV’de yayınlanan “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece” programına konuk oldu. Biten evliliği hakkında konuşan ünlü yönetmen, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu.

“Vurmadan ve kırmadan bitirdik”

Selen Görgüzel’le biten evliliği hakkında konuşan Hamdi Alkan, “Selen’le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti” ifadelerini kullandı. Kalaycıoğlu’nun “Selen’in sahnedeki frapan kadın olayı seni rahatsız etti mi?” sorusu üzerine sözlerine devam eden Hamdi Alkan, “Rahatsız olmadım hatta iki klibini de ben çektim. Benim onun müzik yoluyla ilgili farklı bir fikrim vardı. Etrafta böyle vamp kadınlar çok fazla var. Tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesi beni rahatsız etmedi. Orada izin alınması lüzumsuzdu. Gereksiz şekilde altı çizildi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Herkesin işi rast gitsin. Benden uzak olsun, kendi hayatına yakın olsun” ifadelerini kullandı.

“Hayatımda öyle biri var ki”

Evlilik defterini kapattığını söyleyen 55 yaşındaki ünlü yönetmen, “3 evlilik yaptım zaten bence yeterli. Daha başka şeyler yaşayalım. Daha uzun soluklu daha saygı içerisinde ve paylaşımsal ilişkiler neden olmasın ki? Her anlamda yeni bir yola girdim. Kalbimde bir mutluluk olacaktır. Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki off” diyerek hayatında birinin olduğunu dile getirdi.

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