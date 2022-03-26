Ünlü yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), geçtiğimiz hafta 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftten Alkan, önceki gün objektiflere yansıdı. AVM’nin içerisinde yer alan bir restoranda dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra mağazaları gezdi.

İlk açıklama: Yaşandı ve bitti!

İstinyePark’ta alışveriş turuna çıkan Hamdi Alkan, Görgüzel ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim, “Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok.” dedi.

“Dünya malı dünyada kalır”

Ayrılık sonrası çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York’ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel’de kaldığı ortaya çıkmıştı.

Hamdi Alkan, konuyla alakalı ise, “Dünya malı dünyada kalır, boş verin.” ifadelerini kullanmakla yetindi. Alkan, ardından turuna kaldığı yerden devam etti.