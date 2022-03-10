2014 yılında Roma’da evlenen Hamdi Alkan Selen Görgüzel çiftinden üzücü haber geldi.

Anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları, Selen Görgüzel’in Zekeriyaköy’de yaşadıkları evden ayrıldığı ve Görgüzel Etiler’de ev tuttuğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun 2-3 gün içerisinde yeni evine taşınacak.

Öpüşme sahnesi ile gündeme gelmişlerdi

Selen Görgüzel Alkan’ın oyundaki partneri öpüşmeden önce Hamdi Alkan’dan izin almıştı: Selen Görgüzel Alkan’ın, “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşme sahnesi öncesi, Kangı’nın Selen Görgüzel’in eşi Hamdi Alkan’dan izin alması ve Hamdi Alkan’ın oyun biter bitmez gazetecilere görünmeden salonda ayrılması dikkat çekmişti. Görgüzel, oyun sonrası ise “Hamdi Alkan’a senaryoyu gösterdiniz mi?” sorusuna, “Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım.” yanıtını vererek magazin gündeminde dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.