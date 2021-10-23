Hamdi Alkan Boşanıyor mu?

Geçtiğimiz ay ‘2.Sayfa’ isimli programa konuk olan Görgüzel, eşi Hamdi Alkan ile sorun yaşadıkları dönemlerin olduğunu ve boşanmanın eşiğinden döndüklerini söylemişti.

“İlişkimiz bir sınav verdi”

Pandemiden dolayı sürekli evde beraber olduklarını ve bunun da kavgalara sebep olduğunu ifade eden Görgüzel, “Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı…” dedi.

“Beni sevmeyenler bile benim için üzülecek”

Verdiği röportajda ‘Eşinizden hiç şiddet gördünüz mü?’ sorusunu, Görgüzel, “Hamdi Bey ile asla öyle bir şey yaşamadım ama daha önce çok ağır bir şekilde yaşadım bunu ve zaten yazdığım kitapta okuyacaksınız ve belki beni sevmeyenler bile benim için üzülecek, halime ağlayacaklar” diyerek yanıtladı.

“Böyle bir karar aldık”

Boşanacaklarına dair yayılan haberlerle ilgili de konuşan Görgüzel, “Böyle bir karar aldık. Oturduk ciddi ciddi konuştuk fakat sonra yedi seneyi heba etmemek adına ve birbirimize hala sevgimizin ve saygımızın devam ettiğinin farkında olarak o sınavı atlattık” ifadelerini kullandı.