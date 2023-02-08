Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, arama kurtarma çalışmaları için geçtiğimiz günlerde Hatay’a ulaştı.

Sosyal medya hesaplarında afet bölgeleriyle ilgili devamlı bilgi paylaşan Haluk Levent, Twitter hesabından telefon operatörlerine seslendi. Deprem bölgelerinde telefon hatlarında kesintiler olduğunu ve bu yüzden sorunlar yaşadığını ifade eden Haluk Levent, “Telefon operatörleri! Bu 3’üncü gün. Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!” dedi.

Deprem bölgelerinde akşam ve gece saatlerinde ışık bulamadıkları için arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekte zorlanıldığını dile getiren Haluk Levent, Twitter hesabından “Jeneratör firmaları! Bu twitin altına yazar mısınız! Tabii ki gönlünüzden geçip yolluyorsunuz ama çok büyük alım yapacağız. Biz sadece uygun fiyat isteyeceğiz! Ekiplerimiz size hemen dönecek. Haydi yazalım bu tweet’in altına” şeklinde paylaşımda bulundu.

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