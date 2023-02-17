Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ardından hem sahada yaptığı yardımlarla hem de topladığı bağışlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent bu seferde dolandırıcı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sunucu ve oyuncu Deniz Akkaya, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Haluk Levent’i hedef alarak dolandırıcı olmakla suçladı.

Peş peşe Haluk Levent ile ilgili paylaşımda bulunan Deniz Akkaya, “Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan” notunu paylaştıktan sonra Haluk Levent’in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını paylaşarak “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, manken ve sunucu Deniz Akkaya’nın ortaya attığı iddialara karşı Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Akkaya’nın ‘şeytanın yeryüzündeki temsilcisi’ olduğunu söyleyen Haluk Levent, “Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa . Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?” dedi.

Deniz Akkaya‘nın iddialarına karşılık 5 milyonluk dava açacağını ve depremzedelere yardım için kullanacağını söyleyen Haluk Levent, Sezgin Baran Korkmaz ile olan fotoğrafı hakkında ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK’ı istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor mu? Bu sayfada 7 yıldır ‘heyyo’ deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. ‘Şirketimizin gecesine çıkar mısın?’ dedi. ‘Kaç lira olur?’ dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü. Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım.” açıklamasında bulundu.

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