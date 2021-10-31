Haluk Levent’le Yeniden programının yayın tarihi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Star TV’de yapacağı Haluk Levent’le ”Yeniden” programının yayın tarihi belli oldu. Programın 4 Kasım Perşembe günü Star TV ekranlarında olacak.

“Hem müzik var hem sohbet”

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, yeni programının duyurusunu Twitter hesabından duyurdu. Levent, “Hem müzik var hem sohbet. Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda

‘Haluk Levent’le Yeniden’ programının yapımcılığını Global Medya & Poll Production üstlendi. Haluk Levent AHBAB derneği ile başlattı yardım kampanyasını TV ekranlarından yapacak. Haluk Levent hem yardıma ihtiyacı olanları hemde yardım severleri bu programda bir araya getirecek. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği programın sunucusu Haluk Levent de sürprizleriyle çok ses getirecek.