Şarkılarıyla olduğu kadar kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleriyle ile de gönülleri fetheden usta isim Haluk Levent, “Seni Sevmeyen Ölsün” isimli şarkıyla akıllarda yer edinen ve şu sıralar kanserle mücadele eden Tüdanya‘nın yaşam şartlarını iyileştirmek için kolları sıvadı. Gırtlak kanseriyle savaşan arabeskin ünlü ismi Tüdanya‘nın durumunun çok kötü olduğunu söyleyen Haluk Levent, Twitter paylaşımıyla yardım çağrısı yaptı.

Valilik izniyle yardım kampanyası başlatan Levent, sosyal medya paylaşımıyla “Tüdanya! Eski ses sanatçımız. En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi” paylaşımıyla hastalığı sebebiyle zor zamanlar geçiren Tüdanya için yardım istedi.