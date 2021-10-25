Haluk Levent’in Soyadı Şaka Sanılıyordu Gerçek Çıktı!

İş hayatına şarkıcılıkla başlayan Haluk Levent’in son yıllardaki toplumsal olaylara duyarlılığı, yardım ve sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı bu seferde, sosyal medyayı soyadındaki gerçekle salladı.

Aynı zamanda AHBAP Derneği’nin kurucusu olan Haluk Levent, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılarımız arasında en başta yer almakta. Ünlü sanatçının Sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Acil‘ ibaresi yaptığı sosyal yardımlardan kaynaklı olduğu düşünülürken gerçek bir anlam ifade ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada Levent’i sıkı takip eden bir kullanıcı tarafından ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Takipçinin derin bir araştırmadan sonrasında elde ettiği bilgi Haluk Levent’in kızı Ela’nın da isminin yanında ‘ACİL’ yazmasıydı. Ünlü sanatçının kimlikteki adının ‘Haluk Acil‘ olduğu bu şekilde öğrenilmiş oldu.

Twitter gündemine hızla oturan bu konu sosyal medyada tt listesine girmeyi başardı.