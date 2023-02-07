Ülkemizde meydana gelen depremler için kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yoğun şekilde yardımlara devam eden Haluk Levent‘ten üzücü haber geldi. Birçok kişiye yardım eden Levent’in enkaz altında kalan kuzeni kurtarılamadı. Twitter hesabından paylaşım yapan sanatçı “Saniyede çalan telefonlardan , koordinasyon merkezine saniyede bir gelen ihtiyaç sahiplerinden ve bulunduğum yerdeki kargaşadan dolayı Berke’nin yerine Güven’in ismini yapıp twit attım Bağışla beni Berke’m! Seni kurtaramadım bağışla. Annen enkazdan kurtuldu. Berkem nerde diyor 🙁 ” cümlelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

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