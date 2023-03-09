Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ile ilgili çeşitli iddialarla bulunmuş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya, Haluk Levent’in Sezgin Baran Korkmaz ile beraber olduğu bir fotoğrafını paylaşarak dolandırıcı olmakla suçlamıştı.

Haluk Levent, manken ve sunucu Deniz Akkaya’nın ortaya attığı iddialara karşı Twitter hesabından, 5 milyonluk dava açacağını ve depremzedelere yardım için kullanacağını söylemişti.

Akkaya’nın suçlamalarına karşı, Haluk Levent, suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

Soruşturma davaya dönüşürse Akkaya, 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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