Müzisyen ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, yurt dışına yerleşeceği iddialarına ilk kez yanıt verdi. Levent, “Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

AHBAP Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, dernek başkanlığını bırakarak müzik çalışmaları için yurtdışına gideceğini açıklamıştı. Twitter hesabını dernek üyelerine devrederek artık sosyal medyayı da kullanmayacağını duyuran Haluk Levent, hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklama yaptı.

“Hiçbir yere gitmiyorum”

4 Şubat akşamı Dilber Ay filminin gala gösterimine katılan Levent, AHBAP Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Kameralara konuşan ünlü sanatçı, ilk kez konu hakkında açıklama yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

“İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum”