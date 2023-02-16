Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen büyük depremler ardından Ahbap Derneği ile birlikte soluğu afet bölgesinde alan Haluk Levent, yaptığı yardımlarla gündemden düşmüyor.

Bölgedeki depremzedelere yardımını eksik etmeyen Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.

Haluk Levent, Ahbap Derneğine yapılan bağışlarla kurulan Ahbap Çadırkent’te kalan bebeğin fotoğrafını paylaşarak, “10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. ‘Abi daha isim koymamıştık sen koy adını’ dediler. Adını ‘Mavi’ koydum” ifadelerini kullandı.

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