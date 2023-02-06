Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde büyük tahribata neden olan depremin ardından sanatçı Haluk Levent yapılan yardımlarla ilgili uyarıda bulundu.

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabından Ahbap arama kurtarmanın ve kendisinin deprem bölgesine gideceğini duyurdu. Levent yaptığı paylaşımda ”Tüm şehirler deprem bölgesine geri desteğe çağrıldı. Ayrıca Ahbap arama kurtarma yola koyuldu. Ben de başkanları olarak bölgeye gidiyorum. Geçmiş olsun güzel ülkem.” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sözlerine ”Böyle bir felakette bu ülkeye kötülük yapmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen şehrin valilikleri ile görüşmeden yardım yollamayın. Her şey tıkanıyor. Şimdiden ‘şu kadar kamyon yollayalım şuraya şunu yollayalım’ gibi tweet’ler gördüm. Yapmayın! Etmeyin! Çalışmalar felç oluyor sonra.” şeklinde devam etti.

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