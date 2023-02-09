6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden sonra vatandaşlar afet bölgesindeki depremzedeler için seferber olurken, birçok kişide gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmak için bölgeye gitti.

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte afet bölgesinde çalışmalara katılan Haluk Levent, yardım için gelecek olan gönüllülere sosyal medya hesabından seslendi.

Haluk Levent, bölgede çok fazla kişi olduğunu ifade ettiği paylaşımda, “Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin.” dedi.

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