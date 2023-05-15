Ünlü şarkıcı Haluk Levent, deprem bölgesinde mevcut iktidar partinin birinci çıkmasından sonra Twitter’da yapılan yorumları sert bir şekilde eleştirdi.

Levent, “Yorumlarınızı okudum. İnsanlara politik kimliğine göre yardım edeceksek bu yardım olmaktan çıkar. “Oy verirsen sana yardım ederim” dersek insan olamayız! Çalışmaya ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Haftaya 6 okul daha açacağız. Bu binlerce öğrencinin eğitimi demektir” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden sanatçı, “Burada Cumhur ittifakına da Millet ittifakına da oy verecek analar tanıdım. Yaşamlarını gördüm. Halkı, milleti bölmeden politik duruşta bulunmalı. Hepsi bizim ailelerimiz. Hepsi canımız. Politikacının işidir onları ikna etmek etmemek. Biraz bu taraftan bakalım” dedi.