Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevredeki 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası başkanı olduğu Ahbap Derneği ile beraber afet bölgesine yardım götüren Haluk Levent, son günlerde eleştirilerin hedefi oldu.

Tüm bunları ardından derneğinin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından incelenmeye alındıklarını açıkladı.

Şirketin kendilerinden 24 gün ek süre talep ettiklerini söyleyen 54 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bizlerden hesap isteyen ‘ne yaptın açıklasana’ diyen Twitter’daki hesaplara şunu söyleyeyim. “Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar kendisi ile ilgili yapılan yorumlara sık sık yanıt veren ünlü isim, işlerine odaklanamadığını belirterek aldığı yeni kararı Twitter hesabından paylaştı. Arka arkaya paylaşımlarda bulunan Haluk Levent, şunları söyledi:

“Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklama yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından ahbap hesabından yapılacaktır. Ben sahada işimin başında olacağım. Bilginize…

“Ve sorunun çözümünü buldum. Bir televizyon kanalında şöyle 2-3 saatlik bir canlı yayın yapalım. Özellikle 24 Mart’ta açıklayacağımız denetim raporundan sonra eski yeni ne kadar soru var ise sorulsun. Tek tek yanıtlayayım. Hem zamanımızı yitirmeyelim hem de o gün herkes cevabını alsın. Yine kızıyorum kendime. Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum.”