Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerden bu yana afet bölgesinde çalışmalarına devam eden ve kurucusu olduğu Ahbap’ın gelirini açıkladı.

Levent, resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan TÜRMOB’un denetim raporunu ve deprem bölgesinde yaptıkları harcamaları paylaştı.

“Derneğin tüm geliri 2 milyar 994 milyon” açıklamasını yapan Haluk Levent’in paylaşımları şekilde:

1)Denetim raporu 6 -28 Şubat dönemini kapsamaktadır.

Tüm dernek gelirimiz 2.994.991 TL’dir Deprem bölgesi mal/hizmet alımlarına ilişkin nakit çıkışları ise Şubat’ta 409.162.000 TL

Mart’ta 361.841.944 TL

Mart ayında sözleşmesi olan ve vadesi bekleyen ödeme ise 310.097.786 TL dir. https://t.co/FFqjfU5sqV — Haluk Levent (@haluklevent) March 24, 2023