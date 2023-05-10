Sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmaları takipçileriyle paylaşan Haluk Levent, Marmaris’te çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlara söz verdiği gibi yeni bir yuva sağladı.

Yolu Marmaris’e düşen sanatçı, buradaki ailelere verdiği sözünü tutarak onlara ziyarette bulundu. Yangında evlerini kaybeden çok sayıda aileyi yeni evleriyle buluşturan Levent, o anları ölümsüzleştirmek adına ailelerle birlikte selfie çekti. O kareleri Instagram hesabından yayınlayan 54 yaşındaki şarkıcı, paylaşımına “Deprem bölgesinden Marmaris’e geçtim. Yangınlarda evleri küle dönen onlarca aileye ev sözü vermiş ve yaptırmıştık. Son kalan söz verdiğimiz evlerden… Mustafa Demir, Hüseyin Gökmen ve Hasan Hüseyin Aydın ailelerini ziyaret edip tapularını teslim ettik. Çok mutluyuz” notunu düştü.