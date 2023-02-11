Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ildeki vatandaşları doğrudan etkiledi. Yıkılan binlerce evin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları 6. gün de devam ediyor.

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, sanat camiasından pek çok ismin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Levent, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Hande Erçel, Elçin Sangu gibi isimlerle kamera karşısına geçerek, afet bölgesinde yapmayı planladıkları projelerini tek tek anlattı.

Haluk Levent, “Evet değerli arkadaşlar, dostlarımla sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeydim. AHBAP Arama Kurtarma Ekipleri ve AHBAP gönüllüleri de bölgedeydi, hâlâ orada çalışmaktalar. Her depremde bunu yaparız, AFAD ile işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp, faturalarını göstereceğimizi taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki sanatçı, “Bazı projelerimiz var. Birkaç tanesini aldık, birkaç tanesini alacağız. Bu akşam bitiririz” diyen şarkıcı, “2 bin konteyner için Hatay Valiliği’nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak ve arazi durumuna bakıyoruz, sonuçlara göre 2 bin ile 3 bin arası bir konteyner alımı daha yapacağız” dedi.

Levent “Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün görüştük. Tekrar görüşmeler yapacağız. Hasar gören, düzeltebileceğimiz bütün okulların masraflarını karşılama kararı aldık” ifadelerini kullanan Levent, sözlerine şunları ekledi: Yaşlılar için bakımevleri, depremzedeler için rehabilitasyon merkezleri ve öğrenciler için öğrenci yurtları açacağız. Söylediğimiz projeleri çok yakında hayata geçireceğiz. Bizler bu konuda ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz. AHBAP Derneği olarak bizlere çok güvendiniz, çok destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

-İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor.

-Okulları onaracağız

-Yaşlılar için bakımevleri

-Rehabilitasyon merkezleri

-Öğrenci yurtları açacağız

Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız

Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik

Söz veriyoruz pic.twitter.com/aXG9UADzlh — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

Haluk Levent, tüm bu projeler için ayırdığı bütçenin en az 850 milyon TL olacağını söyledi.