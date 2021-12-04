Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz günlerde bir vaazında hem sanatçıları hem de onların seslendirdiği şarkıları dinleyenleri eleştirmiş ve “manyak manyak işler” eleştirisi yaptığı videosu altına döşenen müzikle dün gün boyu sosyal medyada dolanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın, “Dün sabah bir arkadaşım çok eğlenceli bir video yollamış. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kendi cemaatine yaptığı bir sohbeti, müzikle birleştirmişler. Ortaya çok komik bir video çıkmış. İzleyince çok güldüm.” diye yazdığı video çok konuşulmuştu. İşte o video:

Sosyal medyada gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu sözlerinden beste yapan usta sanatçı Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi eğlenceli bir video çekti. Video kısa sürede en çok izlenenler ve paylaşılanlar arasına girdi. İşte Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi’nin videosu: