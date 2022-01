Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, oğlu Ender‘in videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türk sevgilisi Alev Aydın‘la bebekleri Ender‘i kucağına almıştı. Oğlu Ender‘in 2021 yılındaki görüntülerinden oluşan bir kolaj video yayınladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü: “Can’t wait for a year full of YOU! (Seninle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum!)” Ünlü şarkıcının bu paylaşımı bir milyondan fazla beğeni aldı.

İşte o video: