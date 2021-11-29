Bir dergiye röportaj veren Halle Berry, oyunculuk hayatı boyunca giydiği unutulmaz kostümleri anlattı. Pierce Brosnan’ın James Bond’u canlandırdığı 2002 yılında çekilen ‘Die Another Day’ filmine dair konuşan Berry, eski set günlerini yad etti. Ünlü oyuncu, filmde giydiği hafızalarda yer edinen turuncu bikini ve beyaz kemeri hakkında konuştu.

Filmde giydiği o turuncu bikinin hangi, modelde ve renkte olacağından, yanında kullanılacak aksesuarlarına kadar büyük bir özen ve titizlikle seçildiğini söyleyen Halle Berry, “Bir sürü bikini denedik… Bir sürü bikini ve bir sürü kemer” dedi.

Ünlü oyuncu Berry, filmin yayınlandığı günden bu yana hala akıllardan çıkmayan o bikinin, aslında çok basit bir tasarıma sahip olduğunu fakat işin püf noktasının, birbiriyle uyumlu doğru aksesuarları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Bikiniyle sudan çıktığı sahnenin çekimleri sırasında zorlandığını belirten Berry, “Orada oyunculukla ilgili en büyük meydan okumam, sanki su çok sıcakmış gibi çıkıp, yürümem oldu.” şeklinde konuştu. Güzel oyuncu, çekim sırasında suyun oldukça soğuk olduğunu söyledi.