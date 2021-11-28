İki erkek çocukları olan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, geçtiğimiz haftalarda üçüncü çocukları Leyla’yı kucağına almıştı. Oyuncu çiftten Ergenç, önceki akşam katıldığı bir davet çıkışında görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergenç, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek “Müthiş bir şey. Allah herkese nasip etsin” dedi.

En son iki yıl önce ‘Babil’ dizisinde başrol oynayan Halit Ergenç “Yeni bir projeyle ekranlara geri dönecek misiniz?” sorusunu, “Değerlendirdiğim projeler var. Kesinleşmeden açıklamak istemiyorum” şeklinde cevaplayarak setlere yeniden döneceğinin sinyalini verdi.