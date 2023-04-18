Geçtiğimiz cumartesi günü, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım etmek amacıyla, Sounds of Solidarity ve Communion adlı organizasyonlar bir yardım konseri düzenledi. Konserin geliri, War Child ve Turkey Mozaik vakfına bağışlanarak depremzedelere ulaştırılacak. Gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu Halit Ergenç ve sunucu Jumoke Fashola üstlendi.

15 Nisan’da Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleştirilen konsere, ünlü isimler de katıldı. Oyuncu Olivia Colman, BM İyi Niyet Elçisi Gugu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili, etkinliği destekleyen isimler arasındaydı. Konserde Solidarity Ensemble grubu Anadolu ezgilerini seslendirirken, Hozier, Anna Calvi, Dermot Kennedy, Marcus Mumford, Nilüfer Yanya ve James Bay gibi birçok ünlü isim de canlı performanslar sergiledi. Konser, başarılı bir organizasyon olarak depremzedelere destek olmak için önemli bir adım atıldığını gösterdi.