ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Kara’nın özel hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Şu an mutlu bir evlilik sürdüren Burcu Kara’nın eşi ise aslında herkesin yakından tanıdığı fakat çoğu kimsenin bilmediği bir isim. Güzel oyuncu Burcu Kara’nın eşi Türk yapımcı, yönetmen ve senarist Fırat Doğu Parlak’tır.

Tolga Çevik’in ‘Komedi Dükkanı’ ve ‘TolgShow’ programlarında dış ses olarak adı geçen Fırat Doğu Parlak aslında herkesin yakından tanıdığı ve merak ettiği bir isimlerden biridir.