Hakim dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hakim oyuncuları arasında bulunan Erdal Beşikçioğlu Ömer Arif Derman karakterini, Yurdaer Okur Azem karakterini Fatih Berk Şahin Ozan karakterini, Ebru Özkan Yasemin karakterini canlandırıyor. Usta oyuncu Uğur Yücel’de Hakim dizisi oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Dizide Cuma karakteriyle adından söz ettirten genç oyuncu Rojhat Özsoy’un hakkında ortaya çıkan gerçek dikkat çekti.
Sempatik oyuncu Özsoy’un Megastar Tarkan ile Trendyol reklamında oynadığı ortaya çıktı.