Terim ailesi 2016 yılında Anıl Sözer’den şikâyetçi oldu. ‘Hakaret’ suçundan hakkında dava açılan Sözer, 1940 lira adli para cezasına çarptırıldı ancak Terim ailesi bu davanın ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 60 bin lira tazminat istemiyle tekrar dava açtı. Ailesini avukatları Candaş Gürol olayla ilgili, “Tanınmış kişilere bu şekilde hakaretlerin engellenmesi ve ibret olması için davamızın kabulünü istiyorum” diyerek konuştu. Mahkeme, toplam 37 bin 500 lira manevi tazminatın davalı Anıl Sözer’den faiziyle birlikte tahsiline hükmetti.