Hakan Ural’ın sağlık durumu kötüleşiyor

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Ural, soğuk algınlığı geçirdiğini söylemişti. Geçen her gün hastalığının daha da ağırlaştığını belirten Ural’dan kötü haber haber geldi.

‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Hakan Ural’ın, ağırlaşan hastalığı sebebiyle hastaneye giderek yaptırdığı PCR testi sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.