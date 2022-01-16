Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda 27 yaşındaki kızı Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Konu hakkında ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına konuşan ünlü sunucu, kızının sevgilisi ile ilgili “Benim damat olacak gibi duruyor, düğünde halay çekeceğim” ifadelerini kullandı.

Melisa Ural, babası Hakan Ural’ın onayını alarak sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’yla birlikte çektirdiği İstanbul boğazı manzaralı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı ile sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı programda kızı Melisa’nın erkek arkadaşı ve ilişkisiyle ilgili “Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak” şeklinde konuşmuştu.