Son dönemde Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programıyla sunuculuk yapan Hakan Ural, Breaking News Turkey sitesine konuştu.

54 yaşına geldiğini söyleyen Hakan Ural, şöhrete ve paraya ihtiyacı olmadığını, Kıvanç Tatlıtuğ ile klark atacak halim yok ifadelerine yer verilen röportajında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hakan Ural 16 yaşından beri sektörde olduğunu vurgulayarak, “Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani. Master’ın master’ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır. Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik” dedi.

Paraya ihtiyacım yok şöhretle işim hiç yok

Genç yaşında şöhret olmasının bedelini ödediğini söyleyen Ural, “Bu saatten sonra 30 yaşında oğlu olan bir adam olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit gibi klark atacak halim yok. Gelmişim 54 yaşına. Peki şöhretle benim ne işim olabilir? Benim yaşadığım şöhreti acaba Türkiye’de bir daha birisi yaşayabilir mi? Ana haberler benimle açılıyordu: ‘Sibel Can, Hakan Ural ile Miami’ye gitti!’ Her gün her yerde Haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım? Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok…