Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı mı?

Hakan Ural instagram hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle Neler Oluyor Hayatta programından bir süre ayrı kalacağını duyurdu.

“Sizlerden ayrı kalacağım”

Sosyal medyada Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural’ın takipçileriyle paylaştığı, “sizlerden ayrı kalacağım” sözleri için programa veda ettiği iddia edildi. “Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım” diyen Ural şöyle devam etti, “Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ile destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.